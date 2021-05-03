İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Kasımpaşa - Alanya Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:40
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında kümede kalma yarışı veren Kasımpaşa sahasında Avrupa kupalarını zorlayan Alanyaspor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Kasımpaşa bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi ile 37 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi 37 puanla ligde 18’inci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise ligde çıktığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi ise 57 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 37 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa

: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, Thelin

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

Kasımpaşa’da 7 oyuncu sınırda

Ligin bitimine az bir süre kala her maça final olarak çıkacak olan Kasımpaşa’da Alanya maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Haddadi, Ramazan Köse, Varga, Brecka, Tosic, Luckassen ve Thelin bu maçta görmesi halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Alanya’da 3 oyuncu sınırda

Alanyaspor’da Kasımpaşa deplasmanı öncesi sakat veya cezalı biri oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Efecan Karaca, Moubandje ve Marafona bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta?

Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Ligin pozitif futbol oynayan iki ekibinin karşılaşacağı maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAlanyaMaç özet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Medipol Başakşehir Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Medipol Başakşehir Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Ramazan ayı 21. gece namazı nasıl kılınır, 21. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Teşkilat dizisi 9.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 canlı yayın izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı
Survivor Panorama 2021 sunucuları kimdir?
Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisine geri mi dönüyor?
Engelliler ve Evde Bakım maaşı alanlar Bayram ikramiyesi alacak mı?
Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
Akıncı Fatih karakterini kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız kimdir?
1 Mayısıs 2021 reyting sonuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Savaşçı reyting yarışı
İcralar durdu mu? İcralar ne zamana kadar ertelendi?
Masum 408.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara Menajerimi Ara 36.bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Menajerimi Ara son bölüm
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.