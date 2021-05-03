Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39’uncu haftasında kümede kalma yarışı veren Kasımpaşa sahasında Avrupa kupalarını zorlayan Alanyaspor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.
Kasımpaşa bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi ile 37 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi 37 puanla ligde 18’inci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise ligde çıktığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi ise 57 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 37 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor.
Muhtemel 11’ler
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, Thelin
Alanyaspor:Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
Kasımpaşa’da 7 oyuncu sınırda
Ligin bitimine az bir süre kala her maça final olarak çıkacak olan Kasımpaşa’da Alanya maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Haddadi, Ramazan Köse, Varga, Brecka, Tosic, Luckassen ve Thelin bu maçta görmesi halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.
Alanya’da 3 oyuncu sınırda
Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta?
Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Ligin pozitif futbol oynayan iki ekibinin karşılaşacağı maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.
Kasımpaşa Alanyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.