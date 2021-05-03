Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor. Kümede kalma yarışı veren Kasımpaşa Avrupa bileti almak isteyen Alanyaspor ile bu akşam karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu maç öncesi Kasımpaşa ligde 37 puanla 18’inci sırada bulunuyor. Alanyaspor ise ligde 57 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman başlıyor?

Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa

Alanyaspor:

Kasımpaşa ateş hattından çıkmak istiyor

: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, ThelinMarafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

Süper Lig’de çıktığı son beş maçı kazanamayan Kasımpaşa küme düşmeme mücadelesinde zorlu Alanya maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. İstanbul ekibi bu maçtan puan kaybıyla ayrılması halinde kalan 3 maçta hata şansı olmayacak.

Alanya’da hedef Avrupa

Kasımpaşa Alanya canlı izle

Geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Alanyaspor bu sezonda aynı başarıyı yakalamak istiyor. Akdeniz ekibi ligin bitimine 3 maç kala 5’inci sırada yer alırken, sıralamasını korumak istiyor.

3 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması beIN Sports 3’te yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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