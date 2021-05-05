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Karşıyaka’da amaç yarı final

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ERA Nymburk ile karşılacak. Karşıyaka’ da amaç ERA Nymburk’ u geçip yarı finale yükselmek.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:16
Karşıyaka’da amaç yarı final
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Basketbol branşında ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlarımızdan Pınar Karşıyaka Rusya’nın Nizhny Novgorod şehrinde oynanacak olan FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya’nın ERA Nymburk takımıyla karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ufuk Sarıca çeyrek finalde yer almaya hak kazanan her takıma saygı duyulacak oyunculara ve başantrenörlere sahip olduğunu söyledi. Her takımın eşit şansa sahip olduğunu belirten Ufuk Sarıca, takım içindeki Kovid-19 vakaları ve diğer sakatlıklar sebebiyle tam kadro olarak antreman yapmakta zorlandıklarını fakat son 1 haftadır ERA Nymburk maçına konsantre olmaya başlayabildiklerini ve hedeflerinin tunuvayı şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Her Maçımız Final

Tunuvada her maça final gözüyle baktıklarını söyleyen Sarıca takımından memnun olduğunu belirterek koronavirüs ile mücadele etmelerine ve yaşanan sakatlıklara rağmen başarılı anlar yaşadıklarını kaydetti.

Karşılaşma 5 Mayıs Çarşamba Günü saat 21.30’da oynanacak.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaFibaERA Nymburk
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