Karşıyaka yarı finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi’nde Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finali 3. Maçında Türk Telekom’u 96-71 yendi. Seriyi 2-1 kazanan kırmızı yeşilliler, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Üçüncü çeyreğe konuk ekip Türk Telekom etkili başladı. Bulduğu seri 3 sayılık basketler ile çeyreğin ortalarında farkı 3 sayıya indiren Ankara ekibi, sonrasında Pınar Karşıyaka’nın agresif oyununa cevap veremeyince fark tekrar çift hanelere çıktı. Çeyrek, Pınar Karşıyaka’nın 70-55 üstünlüğü ile sona erdi. Son çeyrekte farkı iyice arttıran İzmir ekibi, maç sonuna kadar Türk Telekom’un farkı eritmesine izin vermedi ve maçı 96-71 kazandı.
Son Güncelleme: 18.05.2021 19:41