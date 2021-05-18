Karşıyaka yarı finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi’nde Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finali 3. Maçında Türk Telekom’u 96-71 yendi. Seriyi 2-1 kazanan kırmızı yeşilliler, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

İlk çeyreği baştan sonra üstün gören Karşıyaka, ilk yarıyı 20-13 üstün tamamladı. İzmir ekibi ikinci çeyrekte temposunu iyice arttırarak farkı çift hanelere çıkardı ve ilk yarının sonuna kadar da farkı çift hanelerde tuttu.

Üçüncü çeyreğe konuk ekip Türk Telekom etkili başladı. Bulduğu seri 3 sayılık basketler ile çeyreğin ortalarında farkı 3 sayıya indiren Ankara ekibi, sonrasında Pınar Karşıyaka’nın agresif oyununa cevap veremeyince fark tekrar çift hanelere çıktı. Çeyrek, Pınar Karşıyaka’nın 70-55 üstünlüğü ile sona erdi. Son çeyrekte farkı iyice arttıran İzmir ekibi, maç sonuna kadar Türk Telekom’un farkı eritmesine izin vermedi ve maçı 96-71 kazandı.