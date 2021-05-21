Karşıyaka, Fenerbahçe deplasmanında kayıp

ING Basketbol Süper Ligi’nde heyecan Play-Off’larla devam ediyor. Dün oynanan yarı final karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe karşısında 83-79 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı lacivertli takım seride 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, son çeyreğe 67-57 ile girdi. Dördüncü çeyrekte maça tutunmaya çalışan İzmir ekibi farkı 6 sayıya kadar indirmesine rağmen Fenerbahçe karşılaşmadan 83-79 galip ayrıldı.
Serinin ikinci randevusu yarın 15.00’de yine Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak.
Son Güncelleme: 21.05.2021 15:32