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Karagümrük, Rizespor engelini aştı

Süper Lig’in 11.haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul’da, Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan maçta Karagümrük rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

08 Aralık 2020 Salı 17:20
Karagümrük, Rizespor engelini aştı
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Süper Lig’in 11.haftasında Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor müsabakası oynandı. Karagümrük’ün evinde oynanan maçı kırmızı siyahlı ekip 2-1 kazandı. Son üç haftadır kazanamayan Karagümrük, bu seriye de son vermiş oldu. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri Alassane Ndao kaydetti. Deplasman ekibi Rizespor’un tek golü ise Yassine Meriah’tan geldi.

 

Pazar günü 13.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Ev sahibi Karagümrük karşılaşmaya, Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Sabo, Ndao, Jimmy Durmaz on biriyle başladı. Ev sahibinin gollerini 15. ve 25. dakikada Ndao kaydetti. Bu skorla Karagümrük’ün üç maçlık galibiyet hasreti de son buldu. Son olarak Erzurumspor’u 5-1 ile geçen Karagümrük ardından çıktığı 3 maçta da sahadan beraberlik ile ayrılmıştı.

Rakip Rizespor’da ise galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu. Karşılaşmaya, Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Onur, Fenando, Remy on biriyle başlayan Karadeniz ekibi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Deplasman ekibinin tek golü 20. dakikada defans oyuncusu Meriah’tan geldi.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 17’ye çıkarırken, Rizespor 12 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Karagümrük, Hatayspor deplasmanına konuk olacakken, Rizespor evinde Göztepe’yi ağırlayacak.

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
KaragümrükRizesporSüper LigFutbol
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