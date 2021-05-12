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Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi

11 Mayıs Salı günü oynanan Beşiktaş – Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic herkesi korkuttu. Şampiyonluk yolun giden siyah beyazlılar bu yetenekli oyuncu hakkında sağlık açıklamasında bulundu. Taraftarların merakla beklediği açıklama Beşiktaş’tan geldi. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:52
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
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41.hafta oynanan Karagümrük – Beşiktaş maçında 2-1 yenilgi alan siyah beyazlılar bu üzüntü üzerine maç esnasında sakatlık şoku da yaşandı. Önemli şampiyonluk yolunda kritik maçlardan biri olan bu maçta Adem Ljajic sakatlığı sonucunda sahadan sağlık personelleri ile çıkarıldı. Gerçekleşen bu sakatlık sonucunda Ljajic yerini Mensah’a bıraktı. Son maç da Adem Ljajic’in oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Konu hakkında açıklama Beşiktaş’tan geldi.

Adem Ljajic sakatlığı hakkında açıklama

41.hafta oynanan Karagümrük maçında karşı takımın futbolcusu ile ikili mücadeleye girerek omzu üzerine düştükten sonra maça devam edememesi üzerine başarılı oyuncumuz Adem Ljajic sağlık ekipleri ile götürüldü. Bunun üzerine yapılan tetkikler sonucunda futbolcumuzun sağ omzunda çıkık tespit edildi. İlk müdahale sonucunda çıkık yerine oturtturuldu. Adem Ljajic’in tedavisi gerekli şekilde devam etmektedir.

Yapılan bu açıklama ile taraftarlara bilgi veren kulüp önümüzde ki maçta oynayıp oynamayacağı hakkında yeterli bilgiler verilmedi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
MaçSakatlıkBeşiktaş
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