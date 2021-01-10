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Karagümrük, Konyaspor karşısında kazandı: 2-1

Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 2-1 kazandı. Karagümrük’ün gollerini, 66. dakikada yeni transfer Bertolacci ve 81. dakikada Ndiaye kaydetti.

10 Ocak 2021 Pazar 15:59
Karagümrük, Konyaspor karşısında kazandı: 2-1
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Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Günün ilk maçında Karagümrük ile Konyaspor karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetti. Yoğun yağış altında oynanan mücadeleyi, ev sahibi Fatih Karagümrük kazandı. Bertolacci ve Ndiaye’nin golleriyle galibiyete uzanan Karagümrük, puanını 24’e yükseltti. Maç fazlasıyla 8. sıraya yükselen Fatih Karagümrük, sıradaki maçını 15 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.

Maçtan puansız ayrılan Konyaspor’un tek golünü, 84. dakikada Jevtovic kaydetti. 22 puanda kalan Konyaspor, 10. sırada kendine yer buldu. Konyaspor önümüzdeki hafta, kendi sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Karşılaşma, 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da oynanacak.



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:59
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigKaragümrükKonyasporBertolacci
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