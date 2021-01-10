Karagümrük, Konyaspor karşısında kazandı: 2-1

Süper Lig
’de 18. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Günün ilk maçında Karagümrük
ile Konyaspor
karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetti. Yoğun yağış altında oynanan mücadeleyi, ev sahibi Fatih Karagümrük kazandı. Bertolacci
ve Ndiaye’nin golleriyle galibiyete uzanan Karagümrük, puanını 24’e yükseltti. Maç fazlasıyla 8. sıraya yükselen Fatih Karagümrük, sıradaki maçını 15 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.
Maçtan puansız ayrılan Konyaspor’un tek golünü, 84. dakikada Jevtovic kaydetti. 22 puanda kalan Konyaspor, 10. sırada kendine yer buldu. Konyaspor önümüzdeki hafta, kendi sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Karşılaşma, 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da oynanacak.
Son Güncelleme: 10.01.2021 15:59
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