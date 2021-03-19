Karagümrük – Kayseri maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Fatih Karagümrük Kayserispor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Fatih Karagümrük Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 19 Mart Cuma saat 16:00’da başlayan karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.
Muhtemel 11’ler
Karşılaşma öncesi her iki takımın beklenen 11’leri ise şu şekilde;
Fatih Karagümrük:Viviano, Roco, Hedenstad, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Castro, Bertolacci, Sobiech
Kayserispor:Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.
Kayseri’de 7 eksik
Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’da zorlu Karagümrük maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig’de şu ana kadar 8 galibiyet, 7 beraberlikle 31 puan topladı ve ligde 16.sıraya yerleşti.
Karagümrük’te sürpriz değişiklik
Fatih Karagümrük Kayseri maçı ne zaman, kaçta ve hangi kanalda?
Fatih Karagümrük Kayserispor maçı 19 Mart Cuma 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.
Karagümrük’te zorlu maç öncesi Zukanovic sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayseri ekibinde ise sakatların yanı sıra savunmanın önemli ismi Uğur Demirok’un cezası bulunuyor.
Fatih Karagümrük Kayserispor maç özeti ve golleri için tıklayınız.