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Karagümrük – Kayseri maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Fatih Karagümrük Kayserispor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Karagümrük Kayserispor’u ağırladı. Taraftarlar Karagümrük Kayseri maç özeti ve golleri izle ve beIN Sports Fatih Karagümrük Kayseri Youtube geniş özeti ve maçın gollerini merak ediyor.

19 Mart 2021 Cuma 17:30
Karagümrük – Kayseri maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Fatih Karagümrük Kayserispor youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 31.haftasında Fatih Karagümrük Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 19 Mart Cuma saat 16:00’da başlayan karşılaşma beIN Sport 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

Muhtemel 11’ler

Karşılaşma öncesi her iki takımın beklenen 11’leri ise şu şekilde;

Fatih Karagümrük:

Viviano, Roco, Hedenstad, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Castro, Bertolacci, Sobiech

Kayserispor:

Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.

Kayseri’de 7 eksik

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’da zorlu Karagümrük maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig’de şu ana kadar 8 galibiyet, 7 beraberlikle 31 puan topladı ve ligde 16.sıraya yerleşti.

Karagümrük’te sürpriz değişiklik

Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, lige bu sezon renk katan takımlardan biri oldu. İtalya’dan yapılan transferle ve genç yeteneklerin bir arada olduğu bir takım kuruldu ve Karagümrük ligin dişli ekiplerinden biri oldu. Ancak Karagümrük ekibinde sürpriz bir kararla bu hafta içi teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük Kayseri maçı ne zaman, kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı 19 Mart Cuma 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Karagümrük’te zorlu maç öncesi Zukanovic sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayseri ekibinde ise sakatların yanı sıra savunmanın önemli ismi Uğur Demirok’un cezası bulunuyor.

Fatih Karagümrük Kayserispor maç özeti ve golleri için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigFatih KaragümrükKayserisporBeınsportMaç özeti
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