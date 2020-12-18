Karagümrük GS maçı özeti ve golleri izle! 2 1 Galatasaray'a son dakika şoku!

Galatasaray ligin 13. Haftasında Karagümrük deplasmanında yara aldı. Sarı kırmızılı ekip Karagümrük deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kıyasıya geçen maçta ilk yarı fileler havalanmasa da ikinci yarının ilk saniyelerinde gol sesi geldi. Allasane Ndao’nun attığı golle 1-0 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük maçta üstünlüğü sağladı.

Galatasaray 90+6’ncı dakikada Diagne’nin ayağından gelen penaltı golüyle maça ortak olsa da Mevlüt Erdinç’in 90+11’de attığı gol yeniden üstünlüğü Karagümrük ekibine kazandırdı.

Karagümrük sahadan istediği sonuçla mutlu şekilde ayrılırken, Sarı Kırmızılı ekip zirveye giden yolda yara aldı.

Puan durumu

Fatih Karagümrük bu sonuç ile 18 puanla 6. Sırada yükseldi. Galatasaray ise 24 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer almaya devam ediyor.

Maçın 11’leri

Karagümrük :

Galatasaray:

Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatıf, Sobiech.Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne