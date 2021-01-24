İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Karagümrük, Denizlispor deplasmanında kazandı: 1-2

Süper Lig’de ilk devrenin son maçları oynanmaya devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede Denizlispor ile Karagümrük karşılaştı. Karşılaşmayı deplasman ekibi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Karagümrük’ün gollerini Borini ve Ndao kaydetti.

24 Ocak 2021 Pazar 19:14
Karagümrük, Denizlispor deplasmanında kazandı: 1-2
Takip Et:

Süper Lig’in 21. haftasında Denizlispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetti. Karşılaşmayı deplasman ekibi Karagümrük 2-1 kazanarak puanını 30’a yükseltti. Karagümrük’ün gollerini 44. dakikada Borini ve 78. dakikada Ndao kaydetti. Denizlispor tek golü ise 87. dakikada Diskerud’dan geldi.

7 maçtır kazanamayan Denizlispor, 14 puanda kaldı ve Süper Lig’in son sırasından kurtulamadı. 30 puana yükselen Karagümrük ise haftayı 8. sırada tamamladı.

Denizlispor sıradaki maçını 31 Ocak Pazar günü Göztepe ile evinde oynayacak. Karagümrük ise 29 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.



Son Güncelleme: 24.01.2021 19:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigDenizlisporKaragümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray golcüsünü Hollanda'da buldu: Nicolai Jörgensen
Galatasaray golcüsünü Hollanda'da buldu: Nicolai Jörgensen
Galatasaray sağ bek için İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı
Galatasaray sağ bek için İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı
Galatasaray zirve takibini sürdürdü: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray zirve takibini sürdürdü: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sokratis, Olympiakos ile anlaştı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sokratis, Olympiakos ile anlaştı
Galatasaray'a Falcao piyangosu! MLS ekibi Falcao için resmi teklif yaptı
Galatasaray'a Falcao piyangosu! MLS ekibi Falcao için resmi teklif yaptı
Beşiktaş Göztepe mücadelesinde yer alacak isimler belli oldu!
Beşiktaş Göztepe mücadelesinde yer alacak isimler belli oldu!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Sena karakteri kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Esnaf Kefalet Odası tarafından konut kredisi alınır mı? Hangi bankalar esnafa konut kredisi veriyor?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 24 Ocak 2021 Pazar
Oto ekspertiz merkezi açma şartları, gerekli makine ve ekipmanlar nelerdir?
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seksenler dizisinin Suna'sı Eda Akalın'ın hayat hikayesi!
Kanal D Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları
SU-57 ve F-35 savaş uçaklarından hangisi daha iyi?
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi
KOSGEB Hibe Kredi Başvuru Şartları Nelerdir? Kimler KOSGEB Hibesi Alabilir?
IMDb puanlarına göre yayınlanmış en iyi Kore dizileri
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
Bir YouTuber, 50 kalibrelik merminin sekmesiyle alnından yaralandı
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.