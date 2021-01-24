Karagümrük, Denizlispor deplasmanında kazandı: 1-2

Süper Lig’in 21. haftasında Denizlispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetti. Karşılaşmayı deplasman ekibi Karagümrük 2-1 kazanarak puanını 30’a yükseltti. Karagümrük’ün gollerini 44. dakikada Borini ve 78. dakikada Ndao kaydetti. Denizlispor tek golü ise 87. dakikada Diskerud’dan geldi.

7 maçtır kazanamayan Denizlispor, 14 puanda kaldı ve Süper Lig’in son sırasından kurtulamadı. 30 puana yükselen Karagümrük ise haftayı 8. sırada tamamladı.

Denizlispor sıradaki maçını 31 Ocak Pazar günü Göztepe ile evinde oynayacak. Karagümrük ise 29 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.