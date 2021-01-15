Karagümrük, başkent deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

’in 19. haftasın bugün oynanan maçla başladı. Haftanın ilk maçındaile Fatihkarşılaştı. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetti. Maçı deplasman ekibi Karagümrük 3-1 kazandı ve puanını 27’ye yükseltti. 3 golle 3 puanı alan konuk ekip, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Karagümrük’ün golleri, 22. dakikada penaltıdan Lucas Biglia, 36. dakikada Ndao ve 88. dakikada Sobiech’ten geldi. Karagümrük sıradaki maçını, 21 Ocak Perşembe günü evinde Beşiktaş ile oynayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16:00.

Ev sahibi Gençlerbirliği’nin tek golünü ise 74. dakikada penaltıdan Piris kaydetti. Maçtan puansız ayrılan başkent ekibi, 19 puanda kaldı ve ligin alt sıralarından kurtulamadı. Gençlerbirliği sıradaki maçını, 19 Ocak Salı günü saat 16:00’da Göztepe ile deplasmanda oynayacak.