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Karagümrük, başkent deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Karagümrük 3-1 kazandı. Karagümrük’ün gollerini; Biglia, Ndao ve Sobiech kaydetti.

15 Ocak 2021 Cuma 21:12
Karagümrük, başkent deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı
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Süper Lig’in 19. haftasın bugün oynanan maçla başladı. Haftanın ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetti. Maçı deplasman ekibi Karagümrük 3-1 kazandı ve puanını 27’ye yükseltti. 3 golle 3 puanı alan konuk ekip, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Karagümrük’ün golleri, 22. dakikada penaltıdan Lucas Biglia, 36. dakikada Ndao ve 88. dakikada Sobiech’ten geldi. Karagümrük sıradaki maçını, 21 Ocak Perşembe günü evinde Beşiktaş ile oynayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16:00.

Ev sahibi Gençlerbirliği’nin tek golünü ise 74. dakikada penaltıdan Piris kaydetti. Maçtan puansız ayrılan başkent ekibi, 19 puanda kaldı ve ligin alt sıralarından kurtulamadı. Gençlerbirliği sıradaki maçını, 19 Ocak Salı günü saat 16:00’da Göztepe ile deplasmanda oynayacak.



Son Güncelleme: 15.01.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigKaragümrükGençlerbirliği
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