Karagümrük, Alanyaspor engelini aştı: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sürüyor. Saat 13:30’da başlayan mücadelede Alanyaspor’u konuk eden Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi Karagümrük, 2 maç sonra galip geldi. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri, Ndao ve Borini kaydetti. Bu sonuçla puanını 40 yapan Karagümrük, haftayı 8. sırada tamamladı.
Karagümrük sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise 4 Mart Perşembe günü evinde Göztepe’yi ağırlayacak.
Son Güncelleme: 27.02.2021 15:46