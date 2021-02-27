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Karagümrük, Alanyaspor engelini aştı: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün oynanan Karagümrük-Alanyaspor mücadelesiyle devam etti. Günün ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini ev sahibi Karagümrük kazandı. Rakibini 2-0 ile geçen İstanbul ekibi, Alanyaspor engelini aşmış oldu. İşte maç ile ilgili detaylar...

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:46
Karagümrük, Alanyaspor engelini aştı: 2-0
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Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sürüyor. Saat 13:30’da başlayan mücadelede Alanyaspor’u konuk eden Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi Karagümrük, 2 maç sonra galip geldi. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri, Ndao ve Borini kaydetti. Bu sonuçla puanını 40 yapan Karagümrük, haftayı 8. sırada tamamladı.

Maçtan puansız ayrılan konuk ekip Alanyaspor’da ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Oynadığı son 2 maçı kaybeden Alanyaspor, son 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alanyaspor, 42 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada kapattı.

Karagümrük sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise 4 Mart Perşembe günü evinde Göztepe’yi ağırlayacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:46
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAlanyasporKaragümrük
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