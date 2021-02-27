Karagümrük, Alanyaspor engelini aştı: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sürüyor. Saat 13:30’da başlayan mücadelede Alanyaspor’u konuk eden Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi Karagümrük, 2 maç sonra galip geldi. Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri, Ndao ve Borini kaydetti. Bu sonuçla puanını 40 yapan Karagümrük, haftayı 8. sırada tamamladı.

Maçtan puansız ayrılan konuk ekip Alanyaspor’da ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Oynadığı son 2 maçı kaybeden Alanyaspor, son 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alanyaspor, 42 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada kapattı.

Karagümrük sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacak. Alanyaspor ise 4 Mart Perşembe günü evinde Göztepe’yi ağırlayacak.