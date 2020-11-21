Kara Kartal, Başakşehir karşısında 3 puanı cebine koydu!

Süper Lig’in 9. Haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal kendi sahasında oynanan karşılaşmada pozitif Covid-19 vakaları ve sakat isimler nedeniyle normal kadrodan farklı 6 isim ile mücadele verdi.

Beşiktaş maça iyi başlayarak ilk yarı da 2 gol bulmayı başardı. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Rachid Ghezzal’ın ortasına kafa vuran Atiba Hutchinson ilk golü rakip ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma anlarında ise Atiba bu defa gol pasını atarak Cyle Larin’in skoru kaydetmesini sağladı. Larin kaydettiği bu gol ile birlikte Süper Lig’deki 5. Golünü atmış oldu.

İkinci yarı Başakşehir baskıyı artırdı

Maçın ikinci yarısında daha istekli oynamaya başlayan Başakşehir, girdiği birçok pozisyonda sonuç alamadı. 67. Dakikada Beşiktaş’ın önemli oyuncularından olan Dorukhan Toköz, Deniz Türüç’e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Kart sınırında olan oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasını da böylece kaçırmış oldu.

Mehmet Topal’ın Vincent Aboubakar’ın çektiği şut sonrasında elle müdahale etmesiyle birlikte Beşiktaş penaltı vuruşu kazandı. Mehmet Topal ikinci sarı kart nedeniyle oyundan atılırken Aboubakar yaptığı vuruş ile golü kaydetti.

Durumu 3-0’a getiren Beşiktaş karşısında umutlarını koruyan Başakşehir 82 ve 90+3’üncü dakikalarda Fredrik Gulbrandsen’in kaydettiği skorlar ile farkı 1’e indirdi. Ancak 3 puanın sahibi Beşiktaş oldu.