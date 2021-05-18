Kane, City’i istiyor

İngiltere Premier Ligi’nde Şampiyonlar Ligi potasından uzak kalan’da takımın lokomotif oyuncusu, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. TalkSPORT sitesinin iddiasına göre ayrılık kararını yönetime ileten Kane, kendisini isteyeniletakımları arasında seçim yapması gerekirse tercihinin City olacağını söyledi. Pep Guardiola’nın da Sergio Aguero’nun ayrılması nedeniyle Harry Kane transferine sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncu ile’nin de ilgilendiği ve bunun için Timo Wener’den vazgeçebileceği iddia ediliyor.

Kuzey Londra ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda 32 gol ile 17 asistlik muhteşem bir performans gösterse de artık şampiyonluk kazanmak istediğini sık sık belirtiyor.