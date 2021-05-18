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Kane, City’i istiyor

Kupa kaldırmak istediği için Tottenham’dan ayrılacağını açıklayan İngiliz süper yıldız Harry Kane Manchester City’e transfer olmak istediği iddia ediliyor. İşte detaylar…

18 Mayıs 2021 Salı 21:33
Kane, City’i istiyor
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İngiltere Premier Ligi’nde Şampiyonlar Ligi potasından uzak kalan Tottenham’da takımın lokomotif oyuncusu Harry Kane, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. TalkSPORT sitesinin iddiasına göre ayrılık kararını yönetime ileten Kane, kendisini isteyen Manchester United ile Manchester City takımları arasında seçim yapması gerekirse tercihinin City olacağını söyledi. Pep Guardiola’nın da Sergio Aguero’nun ayrılması nedeniyle Harry Kane transferine sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncu ile Chelsea’nin de ilgilendiği ve bunun için Timo Wener’den vazgeçebileceği iddia ediliyor.

Kuzey Londra ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda 32 gol ile 17 asistlik muhteşem bir performans gösterse de artık şampiyonluk kazanmak istediğini sık sık belirtiyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:33
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Anahtar Kelimeler:
Harry KaneTottenhamManchester UnitedManchester CityChelsea
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