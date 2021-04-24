Kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak'ın durumu Karagümrük maçının ardından belli olacak

Trabzonspor’un alt yapısına yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, geçen hafta oynanan Galatasaray maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Gelen bilgilere göre Abdullah Avcı, Abdülkadir’i Galatasaray maçının 85.dakikasında oyuna almak istemiş ancak Abdülkadir oyuna girmeyi reddetmişti. Bu durumun ardından Abdülkadir Parmak geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Tecrübeli teknik adam ve Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında yapılan görüşmede Abdülkadir Parmak hakkındaki kesin kararın Fatih Karagümrük maçının ardından verilmesine karar verildi. Ancak yönetim ve Abdullah Avcı, oyuncunun kazanılması ve sözleşmesi feshi olmadan konunun kapatılmasını öncelik olarak görüyor.