Kadir Keleş, Akhisarspor’dan ayrıldı

’de birçok takımın korkulu rüyası olmuş ve müzesine 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandırmıştı. Yıllardır Süper Lig’de yer alan Manisa ekibi, şu sıralarda TFF 1.Lig’den Spor Toto 2.Lig’e düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. 2. Lig’e düşmesi nedeniyle yeşil siyahlı takımda yaprak dökümü başladı. Takımın 2018 yılında iki kupa kazanan takımın en önemli dişlilerindentakımdan ayrıldığını açıkladı. Keleş yaptığı açıklamada yıllarca bu kulüpte oynamış olmaktan ve bu takım ile kupalar kazandığı ve Avrupa maçlarına çıkabildiği için gurur duyduğunu söyledi ve camiada yer alan herkese teşekkür ederek kulübe veda etti.

33 yaşındaki sol bek oyuncusu Akhisarspor’da bu sezon oynadığı 27 maçta 2 gollük katkı verdi.