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Kadir Keleş, Akhisarspor’dan ayrıldı

Bir zamanların flaş takımı olan bu sezon ise TFF 1.Lig’de 16. sırada yer alarak küme düşen Akhisarspor’da emektar isim Kadir Keleş, takımdan ayrıldığını açıkladı.

18 Mayıs 2021 Salı 20:39
Kadir Keleş, Akhisarspor’dan ayrıldı
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Akhisarspor, Süper Lig’de birçok takımın korkulu rüyası olmuş ve müzesine 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandırmıştı. Yıllardır Süper Lig’de yer alan Manisa ekibi, şu sıralarda TFF 1.Lig’den Spor Toto 2.Lig’e düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. 2. Lig’e düşmesi nedeniyle yeşil siyahlı takımda yaprak dökümü başladı. Takımın 2018 yılında iki kupa kazanan takımın en önemli dişlilerinden Kadir Keleş takımdan ayrıldığını açıkladı. Keleş yaptığı açıklamada yıllarca bu kulüpte oynamış olmaktan ve bu takım ile kupalar kazandığı ve Avrupa maçlarına çıkabildiği için gurur duyduğunu söyledi ve camiada yer alan herkese teşekkür ederek kulübe veda etti.

33 yaşındaki sol bek oyuncusu Akhisarspor’da bu sezon oynadığı 27 maçta 2 gollük katkı verdi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporTFF 1.ligKadir KeleşSüper Lig
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