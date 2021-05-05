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Kadınlar Futbol Ligi üçüncüsü belli oldu

Kadınlar Futbol Ligi heyecanı devam ediyor. Turkcell Kadın Futbol Ligi takımları arasındaki rekabet büyük bir heyecanla sürüyor. Son olarak Kadınlar Futbol Ligi’nin üçüncüsü belli oldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:24
Kadınlar Futbol Ligi üçüncüsü belli oldu
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Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 sağlık çalışanları sezonu kıran kırana bir mücadele ile devam ediyor. Tıpkı Spor Toto Süper Lig heyecanı olduğu gibi kadınlar futbol Ligi’nde de büyük bir heyecan var. Bu kapsamda Turkcell Kadın Futbol Ligi’ni büyük bir kitle takip ediyor. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 sezonu sonuna doğru heyecan iki kat arttı. Bu kapsamda Fomget Gençlik ve Spor ile ALG Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma fon git gençlik Spor un üç sıfırlık mağlûbiyeti ile sonuçlandı.

Maçın başında ALG Spor forması giyen kadın futbolcular, hakemin final maçında taraflı bir yönetim ortaya koyduğu için 1 dakikalık eylem protestosu gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde rakip oyuncular kendi arasında top çevirdi. Maçın sonucu belli olduktan sonra kadınlar futbol Ligi üçüncüsü belli olmuş oldu. ALG Spor Turkcell Kadın Futbol Ligi üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Futbol LigiALG Spor
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