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Kadınlar Basketbol Ligi finali Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olacak!

Kadınlar Basketbol Liginde Nesibe Aydın'ı yenerek seriyi 3-2 tamamlayan Galatasaray finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Ligin finalinin derbi olması basketbol severleri heyecanlandırırken maçların ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:58
Kadınlar Basketbol Ligi finali Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olacak!
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Kadınlar Basketbol Liginde derbi karşılaşması heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Herbalife Nutrition Kadınlar basketbol Liginde Nesibe Aydın’ı 70 – 58 yenerek seriyi 3-2’ye getiren Galatasaray finalde Öznur Kablo Fenerbahçe ile karşılaşacak. 

Ligin final maçının derbi karşılaşması ile son bulacak olması pek çok kişi tarafından büyük bir sevinçle karşılaşırken serinin ilk maçının hangi gün oynanacak araştırılanlar arasında yer aldı. Federasyon tarafından yapılan açıklamalar ile Fenerbahçe Galatasaray derbisi ilk maç tarihi açıklandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın ilk maçı 6 Mayıs 2021 Perşembe saat 16.00’da oynanacak.

Galatasaray – Nesibe Aydın maç detayları

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 13, Epifaniye Prints 13, Steinberga 23, Sude Yılmaz, Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Russell 6, Hruscakova

Nesibe Aydın: Büşra Akgün 3, Merve Uygül 2, Snytsina 15, Hebard 17, Peddy 9, Hülya Çoklar 4, Simon 8, Melike Tuğba Oral

İlk Periyot: 20-12

İlk Yarı: 32-23

3’üncü Periyot: 49-39




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Basketbol LigiFinalFenerbahçeGalatasarayDerbi
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