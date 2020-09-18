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Juventus'tan ayrılan Gonzalo Higuain'in yeni takımı belli oldu!

Dünyaca ünlü santrafor Gonzalo Higuain geçtiğimiz günlerde Juventus ile olan sözleşmesini feshetme kararı almıştır. Karar sonrasında pek çok kulüp Higuain ile ilgilendiğini açıklasa da yıldız forveti kadrosuna katan takım MLS ekibi oldu. David Beckham'ın da ortağı olduğu Inter Miamı, Gonzalo Higuain ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

18 Eylül 2020 Cuma 18:36
Juventus'tan ayrılan Gonzalo Higuain'in yeni takımı belli oldu!
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Juventus ile yollarını ayırdığı kesinleşen Gonzalo Higuain’ın David Beckham’ın sahip olduğu Inter Miami takımı ile anlaştığı belirtildi.

Amerikan 1. Lig’i olan MLS takımlarından Inter Miamı takımına imza atması sosyal medya üzerinden duyurulan 32 yaşında ki dünyaca ünlü yıldızın en kısa sürede Amerika’ya giderek sözleşme imzalaması bekleniyor.


Arjantinli yıldız futbola River Plate takımında başladıktan sonra Real Madrid’e transfer olmuş daha sonrasında da Napoli ve Juventus formları giymişti.

2016 yılında Napoli’den Juventus’a transfer olan Higuain’in Juventus’a transfer olması sonrasında Milan ve Chelsea kulüplerinde kiralık oynaması dikkat çekmişti.

Juventus ile 149 resmi maçta 66 gol atan Higuain’ın yeni kulübü ise David Beckham’ın ortağı olduğu Amerikan 1. Lig takımlarından Inter Miamı oldu.



Son Güncelleme: 18.09.2020 18:36
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Anahtar Kelimeler:
JuventusHiguainıntermiami
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