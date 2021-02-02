İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Juventuslu Merih Demiral'a İngiltere'den 45 milyon Euroluk teklif!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a İngiltere Premier Lig son şampiyonu Liverpool 45 milyon Euroluk teklifte bulundu. Juventus teklifi reddederken açık kapı bıraktı.

02 Şubat 2021 Salı 02:50
Juventuslu Merih Demiral'a İngiltere'den 45 milyon Euroluk teklif!
Takip Et:

Liverpool’da defans hattında yaşanan sakatlıklar sonrasında Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’a gözünü dikti. Juventus tarafından yapılan 45 milyon Euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

Liverpool’da Van Dijk’ın sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına hız veren Premier Lig şampiyonu Merih Demiral için 29 Ocak 2021 tarihinde 45 Milyon Euroluk teklifte bulundu. Juventus başkanı Agnelli teklifi reddettiklerini açıkladı.

Liverpool’un Merih için yaptığı teklifin reddedilmesi sonrasında yeni bir teklif yapacağını belirtirken Torino ekibinin açık kapı bıraktığı yeni teklif istenilen seviyelerde gelirse teklifi değerlendirebileceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JuventusMerih DemiralLiverpool45 Milyon EuroTeklifTransferReddedildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adanaspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Adanaspor 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Göztepe oyuncusu Andre Poko, Altay'a transfer oldu
Göztepe oyuncusu Andre Poko, Altay'a transfer oldu
Tyler Boyd'un yeni adresi Demir Grup Sivasspor!
Tyler Boyd'un yeni adresi Demir Grup Sivasspor!
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin formayı giydi! Net maaşı açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin formayı giydi! Net maaşı açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in net maaşı açıklandı!
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in net maaşı açıklandı!

Popüler Haberler

Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021
Emanet dizisinin Zuhal'i Hilal Yıldız'ın hayat hikayesi!
2021 Malta asgari ücret ne kadar?
Duadan sonra eller neden yüze sürülür, dayanağı var mıdır?
ATV'de 2 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT 1 2 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı
2 Şubat 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Maske Kodu Gelmedi Ne Yapmam Gerekiyor, Ücretsiz Maskeyi Nasıl Alırım?
Eczacılık mesleği nedir? Nasıl eczacı olunur? Nasıl eczane açılır?
Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe son puan durumu ve günün birincisi seçilen yarışmacı
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Şubat 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları nasıldır? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.