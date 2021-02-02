Juventuslu Merih Demiral'a İngiltere'den 45 milyon Euroluk teklif!

Liverpool’da defans hattında yaşanan sakatlıklar sonrasında Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’a gözünü dikti. Juventus tarafından yapılan 45 milyon Euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

Liverpool’da Van Dijk’ın sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına hız veren Premier Lig şampiyonu Merih Demiral için 29 Ocak 2021 tarihinde 45 Milyon Euroluk teklifte bulundu. Juventus başkanı Agnelli teklifi reddettiklerini açıkladı.

Liverpool’un Merih için yaptığı teklifin reddedilmesi sonrasında yeni bir teklif yapacağını belirtirken Torino ekibinin açık kapı bıraktığı yeni teklif istenilen seviyelerde gelirse teklifi değerlendirebileceğini açıkladı.