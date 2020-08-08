Juventus Sarri'yi gönderdi

İtalyan devi Juventus’ta Sarri dönemi resmen bitti. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması nedeni olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Lyon maçı gösteriliyor. Siyah beyazlı ekip Lyon’u kendi evinde 2-1 yense de elenmiş oldu. Böylece Juventus Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda elendi ve şampiyonluk hasreti bir sonraki yıla kaldı.

Juventus, Serie A’yı kazansa da İtalya Kupası’nda Napoli’ye penaltılarda boyun eğmişti. Bu tür başarısızlıklar yüzünden topun ağzında olan Maurızıo Sarri, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Fransız ekibi Lyon’a elenmesinin ardından takımdan gönderildiği konuşuluyor.

Başarılı futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Juventus, Simone Inzaghi ve Mauricio Pochettino’yu takımın başına getireceği iddia ediliyor. Torino ekibi Serie A'yı 1 puan farkla kazanmıştı.