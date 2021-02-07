Juventus, Roma karşısında zorlanmadı: 2-0

İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. 21. haftanın en önemli maçında son yıllarda ligi domine eden Juventus ile ligin güçlü ekiplerinden Roma karşı karşıya geldi. Sezona iyi başlayamayan ancak sonrasında iyi bir çıkış yapan Juventus, Roma karşısında da kazanan taraf oldu. Juventus’un gollerini, 13 dakikada Ronaldo ve 69. dakikadan Ibanez (kk) kaydetti. Bu sonuçla puanını 42 yapan Juventus haftayı 3. sırada tamamladı.

Maçtan puansız ayrılan Roma ise 40 puanda kaldı ve Juventus’un 1 basamak gerisinde 4. sırada haftayı tamamladı.

Juventus sıradaki maçını 13 Şubat Cumartesi günü Napoli ile deplasmanda oynayacak. Roma ise 14 Şubat Pazar günü evinde Udinese’yi ağırlayacak.