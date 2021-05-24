Juventus, Napoli’nin hatasını affetmedi

’da Inter iki hafta önce şampiyonluğunu ilan ederek’un yıllar süren şampiyonluk ambargosuna son vermişti. Ligin son haftasında isebileti için kıran kırana bir mücadele vardı. Son haftaya Şampiyonlar Ligi potasının dışında 5. sırada giren Juventus’un tekrar potaya girebilmesi için, Bologna deplasmanında kazanması ve’nin evinde Hellas Verona’ya puan kaybetmesini beklemesi gerekiyordu . Siyah beyazlıların beklediği ihtimal gerçekleşti ve Napoli evinde Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Juventus da deplasmanda iddiasız Bologna’yı 4-1 yenerek rakibinin hediyesini geri çevirmeyerek 4. sırayı kaptı.

Sezonun bitmesiyle Inter,Milan, Atalanta ve Juventus gelecek sezon Devler Ligi’nde boy gösterecek. Napoli ve Lazio ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.