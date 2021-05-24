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Juventus, Napoli’nin hatasını affetmedi

Serie A’nın son hafta maçında Napoli sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Juventus ise Napoli’nin bu hatasını affetmeyerek deplasmanda Bologna’yı 4-1 yenerek 4. sırayı aldı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
Juventus, Napoli’nin hatasını affetmedi
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İtalya Serie A’da Inter iki hafta önce şampiyonluğunu ilan ederek Juventus’un yıllar süren şampiyonluk ambargosuna son vermişti. Ligin son haftasında ise Şampiyonlar Ligi bileti için kıran kırana bir mücadele vardı. Son haftaya Şampiyonlar Ligi potasının dışında 5. sırada giren Juventus’un tekrar potaya girebilmesi için, Bologna deplasmanında kazanması ve Napoli’nin evinde Hellas Verona’ya puan kaybetmesini beklemesi gerekiyordu . Siyah beyazlıların beklediği ihtimal gerçekleşti ve Napoli evinde Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Juventus da deplasmanda iddiasız Bologna’yı 4-1 yenerek rakibinin hediyesini geri çevirmeyerek 4. sırayı kaptı.

Sezonun bitmesiyle Inter,Milan, Atalanta ve Juventus gelecek sezon Devler Ligi’nde boy gösterecek. Napoli ve Lazio ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligiİtalya Serie ANapoliJuventus
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