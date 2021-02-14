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Juventus, Napoli deplasmanında kayıp: 1-0

İtalya Serie A’da 22. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Ev sahibi Napoli, dev rakibi Juventus’u 1-0 yenerek, puanını 40’a yükseltti.

14 Şubat 2021 Pazar 00:33
Juventus, Napoli deplasmanında kayıp: 1-0
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Serie A’nın 22. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın maçında Napoli ile Juventus karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi Napoli, puanını 40 yaptı ve Juventus ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü. Napoli’ye galibiyeti getiren golü, 31. dakikada penaltıdan Insigne kaydetti. Bu sonuçla puanını 40’a yükselten Napoli, 4. sırada kendine yer buldu.

Maçtan puansız ayrılan Juventus ise 40 puanda kaldı. Son yıllarda ligi domine eden Juventus, bu yıl beklenen performansı gösteremiyor. 21 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan Juventus, lider Milan’ın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Napoli sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Atalanta ile deplasmanda oynayacak. Juventus ise 22 Şubat Pazartesi günü evinde Crotone’i ağırlayacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaSerie AJuventusNapoli
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