Juventus-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus-Lazio karşılaşmasının saati ve kanalı

’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 26. haftanın oynandığı ligde, birbirinden heyecanlı maçlar sahne alıyor. Haftanın en önemli karşılaşması iseilearasında oynanacak mücadele. Bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus ile Lazio’nun karşı karşıya geleceği mücadeleyi futbolseverler heyecanla bekliyor. Milli yıldızımızile uzun bir süre ligimizde forma giyen Vedat Muriqi’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi futbolseverler araştırmaya başladı. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştıran futbolseverler, bu konuyu yakından merak ediyor.

Juventus ve Lazio’nun karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 22:45’te başlayacak. beIN SPORTS 4’ten canlı olarak yayınlanacak maç, futbolseverler ile buluşacak. Maçta Merih Demiral’in 11’de başlaması beklenirken, Vedat Muriqi yedekler arasında yer alacak.