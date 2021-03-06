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Juventus-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 26. haftanın en önemli maçında Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız Merih Demiral’in forma giyeceği maç, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler, bu konuda araştırmalar yapıyor. İşte Juventus-Lazio maçı ile ilgili detaylar...

06 Mart 2021 Cumartesi 16:37
Juventus-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 26. haftanın oynandığı ligde, birbirinden heyecanlı maçlar sahne alıyor. Haftanın en önemli karşılaşması ise Juventus ile Lazio arasında oynanacak mücadele. Bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus ile Lazio’nun karşı karşıya geleceği mücadeleyi futbolseverler heyecanla bekliyor. Milli yıldızımız Merih Demiral ile uzun bir süre ligimizde forma giyen Vedat Muriqi’in karşı karşıya geleceği mücadeleyi futbolseverler araştırmaya başladı. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştıran futbolseverler, bu konuyu yakından merak ediyor.

Juventus-Lazio karşılaşmasının saati ve kanalı

Juventus ve Lazio’nun karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 22:45’te başlayacak. beIN SPORTS 4’ten canlı olarak yayınlanacak maç, futbolseverler ile buluşacak. Maçta Merih Demiral’in 11’de başlaması beklenirken, Vedat Muriqi yedekler arasında yer alacak.



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
JuventusLazioItalyaSerie AMerih Demiral
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