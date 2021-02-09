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Juventus-Inter karşılaşması hangi gün, saat kaçta? Maç hangi kanaldan yayınlanacak?

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde iki dev rakip karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu kez kendi sahasında Inter ile karşılaşacak. İlk maçtan yenik ayrılan Inter ise finale yükselmek için maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Peki bu önemli maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

09 Şubat 2021 Salı 18:14
Juventus-Inter karşılaşması hangi gün, saat kaçta? Maç hangi kanaldan yayınlanacak?
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İtalya Kupası’nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. İki dev rakibin karşı karşıya geldiği turda, Juventus evinde Inter’i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan ve büyük avantaj elde eden Juventus, bu avantajı kullanarak finale çıkmak istiyor. Inter ise finale çıkmak için gereken skoru almanın peşinde. İki dev rakibin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, bu akşam oynanacak.

Juventus-Inter maçı ne zaman oynanacak? Maçı hangi kanal yayınlayacak?

Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 22:45 itibariyle başlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından maçı canlı bir şekilde izleyebilecekler.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Italya KupasıJuventusİnter
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