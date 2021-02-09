Juventus-Inter karşılaşması hangi gün, saat kaçta? Maç hangi kanaldan yayınlanacak?

Juventus-Inter maçı ne zaman oynanacak? Maçı hangi kanal yayınlayacak?

İtalya Kupası’nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. İki dev rakibin karşı karşıya geldiği turda,evinde’i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan ve büyük avantaj elde eden Juventus, bu avantajı kullanarak finale çıkmak istiyor. Inter ise finale çıkmak için gereken skoru almanın peşinde. İki dev rakibin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, bu akşam oynanacak.

Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 22:45 itibariyle başlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından maçı canlı bir şekilde izleyebilecekler.