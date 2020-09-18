Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!

Juventus resmi web sayfasında Higuain ile yolların ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden de yapılan paylaşımlarda ‘’Higuain’’ başlıklı açıklamalarda 32 yaşındaki golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğine yer verildi.

İtalyan devinin yaptığı paylaşımda Higuain için ‘’Pipita’’ sözleriyle bahsedilirken; ‘’Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor.’’ notu düşüldü.

2018 – 2019 sezonunda Milan ve Chelsea’da kiralık olarak forma giyen Higuain, İtalyan deviyle 149 müsabakaya çıkarak 66 gol kaydetti. 2016’da 90 milyon Euro bedelle Napoli’den Juventus’a transfer olan yıldız futbolcu transfer maliyetiyle spor dünyasını sarsmıştı.

Juventus, Higuain’den boşalan santrafor mevkiini Luis Suarez veya Edin Dzeko ile kapatacak.