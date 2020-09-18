İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!

Juventus, 2016 yılında 90 milyon Euro bedelle Napoli'den transfer ettiği Higuain ile yolların ayrıldığını açıkladı.

18 Eylül 2020 Cuma 12:49
Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!
Takip Et:

Juventus resmi web sayfasında Higuain ile yolların ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden de yapılan paylaşımlarda ‘’Higuain’’ başlıklı açıklamalarda 32 yaşındaki golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğine yer verildi.


İtalyan devinin yaptığı paylaşımda Higuain için ‘’Pipita’’ sözleriyle bahsedilirken; ‘’Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor.’’ notu düşüldü.

2018 – 2019 sezonunda Milan ve Chelsea’da kiralık olarak forma giyen Higuain, İtalyan deviyle 149 müsabakaya çıkarak 66 gol kaydetti. 2016’da 90 milyon Euro bedelle Napoli’den Juventus’a transfer olan yıldız futbolcu transfer maliyetiyle spor dünyasını sarsmıştı.

 Juventus, Higuain’den boşalan santrafor mevkiini Luis Suarez veya Edin Dzeko ile kapatacak.



Son Güncelleme: 18.09.2020 12:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JuventusHiguain
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!
Juventus, Higuain ile yolları ayırdı!
Galatasaray, Roma'nın Marcao için yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti!
Galatasaray, Roma'nın Marcao için yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti!
Galatasaray Marko Pjaca'dan vazgeçti!
Galatasaray Marko Pjaca'dan vazgeçti!
Fenerbahçe'den Perotti'ye 3 yıllık imza!
Fenerbahçe'den Perotti'ye 3 yıllık imza!
Fenerbahçe Jailson ile yolları ayırdı!
Fenerbahçe Jailson ile yolları ayırdı!
Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi kuralarında Rosenborg ile eşleşti
Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi kuralarında Rosenborg ile eşleşti

Popüler Haberler

Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Kredi notu neden düşer? Kredi notunu düşüren sebepler
SGK idari para cezaları nelerdir? İdari para cezası indirimi nasıl alınır? SGK idari para cezası sorgulama işemleri
Muharrem Ayı ne zamandır? Aşure günü hangi gündür? Aşure nasıl yapılır? Malzemeleri ve aşure tarifi
Kapalı Maraş neresidir? Kapalı Maraş ne zaman yerleşime açılacak?
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden online yapılacak
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2020
100.000 tl ye alınacak arabalar 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.