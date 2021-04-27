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Julian Nagelsmann Bayern Münih ile 5 yıllığına anlaştı

Alman devi Bayern Münih, kulüpten ayrılan Hansi Flick yerine Julian Nagelsmann ile anlaştığını resmen duyurdu. Julian Nagelsmann ile 5 yıllı sözleşme imzalandı.

27 Nisan 2021 Salı 15:03
Julian Nagelsmann Bayern Münih ile 5 yıllığına anlaştı
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Almanya Ligi Bundesliga’nın en büyük takımı olan Bayen Münih, başarılı teknik adam Hansi Flick ile yollarını ayırdı. Hansi Flick, Almanya Milli Takımı’nın başına geçecek. Alman devi Bayen Münih, Leipzig teknik direktörü 33 yaşındaki Julian Nagelsmann ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Julian Nagelsmann Bayen Münih’te

Alman futbol gazetesi Kicker’in haberine göre Leipzig, Julian Nagelsmann’ın sözleşmesinin feshi için Bayen Münih’ten 25 milyon Euro para istedi. Bu paranın ödenmesinin ardından tarihin en pahalı teknik direktör transferi gerçekleşmiş oldu.

Daha önce İngiliz devi Chelsea, teknik direktör Andre Villas-Boas için Porto’ya toplamda 15 milyon Euro para ödemişti. Julian Nagelsmann, 1 Temmuz 2021 tarihinde görevine başlayacak.




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Julian NagelsmannBayern Münih
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