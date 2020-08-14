Jozo Simunovic Trabzonspor'a Doğru

Jozo Simunovic kimdir?

Yeni sezona yine şampiyonluk parolası ile başlamak isteyenkadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.dönemine hızlı giren Karadeniz ekibi Eddie Newton’ın istediği savunma oyuncusu’i kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncunun kısa süre içerisinde Bordo Mavili ekibe katılması bekleniyor.

1994 Hırvatistan doğumlu olan Jozo Simunovic, ülkesinin NK Mestica altyapısında futbol hayatına başlamıştır. 2006 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olan 1.90’lık savunma oyuncusu, sağ ayaklıdır. Altyapıda gösterdiği başarılı oyunla A takıma kadar yükselen Simunovic, Hırvatistan milli takımının alt yaş kategorilerinde de bolca süre aldı. Hırvatistan milli takımı formasını henüz terletememiş olan başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Celtic formasını 6 kez giymiştir. Bu maçlarda 1 gol atan Simunovic, 1 de asist yapmıştır.