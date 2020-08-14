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Jozo Simunovic Trabzonspor'a Doğru

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor savunmasına takviye yapmaya hazırlanıyor. Savunmadaki eksikliğini Jozo Simunovic ile gidermek isteyen Bordo Mavili ekip oyuncu ile anlaştı.

14 Ağustos 2020 Cuma 22:08
Jozo Simunovic Trabzonspor'a Doğru
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Yeni sezona yine şampiyonluk parolası ile başlamak isteyen Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Transfer dönemine hızlı giren Karadeniz ekibi Eddie Newton’ın istediği savunma oyuncusu Jozo Simunovic’i kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncunun kısa süre içerisinde Bordo Mavili ekibe katılması bekleniyor.

Jozo Simunovic kimdir?

1994 Hırvatistan doğumlu olan Jozo Simunovic, ülkesinin NK Mestica altyapısında futbol hayatına başlamıştır. 2006 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olan 1.90’lık savunma oyuncusu, sağ ayaklıdır. Altyapıda gösterdiği başarılı oyunla A takıma kadar yükselen Simunovic, Hırvatistan milli takımının alt yaş kategorilerinde de bolca süre aldı. Hırvatistan milli takımı formasını henüz terletememiş olan başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Celtic formasını 6 kez giymiştir. Bu maçlarda 1 gol atan Simunovic, 1 de asist yapmıştır.



Son Güncelleme: 14.08.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporJozo SimunovicTransfer
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