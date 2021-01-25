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Josef De Souza'nın paylaşımını Hulk beğendi!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı futbolcu Hulk, vatandaşı olan Josef de Souza'nın Göztepe maçının ardından yaptığı paylaşıma beğeni attı. Bu beğeni sonrasında Beşiktaşlı taraflar heyecanlanmaya başladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 03:27
Josef De Souza'nın paylaşımını Hulk beğendi!
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Josef de Souza'nın instagram hesabından yaptığı paylaşım, siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde bulunan Brezilyalı Hulk beğendi.

Josef de Souza'nın Göztepe maçının ardından instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" paylaşımını ünlü futbolcu Hulk, beğeni attı.

Ünlü futbolcunun bu beğenisinin ardından sosyal medya üzerinde transferde sona gelindiğine dair yorumlar yapılmaya başlandı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 03:27
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Anahtar Kelimeler:
Josef De SouzaHulkBeşiktaş
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