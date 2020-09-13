Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak

Beşiktaş’ın kısa bir süre önce 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah beyazlı kulübün hafta içinde anlaşma yaptığı Souza İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunmacı basın mensuplarına verdiği demeçte yeniden İstanbul’a ve Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sözleşme detayları belli oldu

İstanbul’un kendisinin ikinci yuvası olduğunu belirten Souza, ‘’Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş’a çok teşekkür etmek istiyorum.’’ diye konuştu.

Al-Ahli ile anlaşıp bonservisini alan Josef de Souza, Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al-Ahli’de forma giyen Souza, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş’a imza atacak.