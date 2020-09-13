Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak

Beşiktaş’ın kısa bir süre önce 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah beyazlı kulübün hafta içinde anlaşma yaptığı Souza İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunmacı basın mensuplarına verdiği demeçte yeniden İstanbul’a ve Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sözleşme detayları belli oldu
Al-Ahli ile anlaşıp bonservisini alan Josef de Souza, Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al-Ahli’de forma giyen Souza, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş’a imza atacak.
Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08