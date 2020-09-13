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Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak

Fenerbahçe'den sonra Al Ahli'nin yolunu tutan Josef de Souza yeniden İstanbul'a indi. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'a imzayı atacak.

13 Eylül 2020 Pazar 22:08
Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak
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Beşiktaş’ın kısa bir süre önce 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah beyazlı kulübün hafta içinde anlaşma yaptığı Souza İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunmacı basın mensuplarına verdiği demeçte yeniden İstanbul’a ve Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.


İstanbul’un kendisinin ikinci yuvası olduğunu belirten Souza, ‘’Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş’a çok teşekkür etmek istiyorum.’’ diye konuştu.

Sözleşme detayları belli oldu

Al-Ahli ile anlaşıp bonservisini alan Josef de Souza, Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al-Ahli’de forma giyen Souza, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş’a imza atacak.



Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Josef De SouzaFenerbahçe
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