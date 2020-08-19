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Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Futbol gündeminden düşmeyen transfer iddiası Jose Sosa Fenerbahçe'ye gelecek iddiaları Sosa'nın İstanbul'a gelmesi ile son buldu. Özel uçak ile İstanbul'a getirilen Sosa taraftarları mutlu ederken muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:09
Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
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Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa konusunda Fenarbahçe gaza bastı ve transferin bittiği açıklandı. Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündemden düşmeyen Sosa konusunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Sosa’nın İstanbul’a geldiği görüntüler ise kulüp taraftarlarına derin bir nefes aldırdı. 3 sezondur Trabzonspor forması giyen Sosa Fenerbahçe’nin özel uçağı ile Atatürk Havalimanına iniş yaptı.


35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile adından söz ettiren Sosa muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 23:09
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