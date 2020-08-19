Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa konusunda Fenarbahçe gaza bastı ve transferin bittiği açıklandı. Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olacağı gündemden düşmeyen Sosa konusunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Sosa’nın İstanbul’a geldiği görüntüler ise kulüp taraftarlarına derin bir nefes aldırdı. 3 sezondur Trabzonspor forması giyen Sosa Fenerbahçe’nin özel uçağı ile Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile adından söz ettiren Sosa muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.