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Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray’ın orta saha bölgesinde transfer etmek istediği Jefferson Lerma Kolombiya basınına konuştu. Galatasaray’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Lerma, transferi hakkında detayları da paylaştı.

11 Eylül 2020 Cuma 17:06
Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması
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Yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da gündem Jefferson Lerma. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı oyuncu için yoğun mesai harcanıyor.


25 yaşındaki yıldız oyuncu ülkesinde bir radyo kanalına açıklama yaptı. Lerma, Galatasaray’ın kendisiyle ilgilendiğini ancak net bir gelişme olmadığını ifade ederken, sezona İngiltere’de başlayacağını belirtti.

Lerma açıklamalarında Bounemouth ile sözleşmesinin devam ettiğini ve çalışmalarını kulübünde sürdürdüğünü dile getirdi.

“Her şey tanrının ellerinde”

25 yaşındaki oyuncu transfer sezonunun 5 Ekim’de sonlanacağını ve o zamana kadar bekleyip ne olacağını göreceğini ifade ederken, şuan için her şeyin tanrının ellerinde olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 11.09.2020 17:06
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Jefferson LermaGalatasaray
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