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Jaw Ackah kimdir, ne yaptı? Jaw Ackah kadro dışı mı bırakıldı?

7 Şubat Pazar günü gerçekleşen maçta Erzurumspor'da oynayan Jaw Ackah için sözleşmesinin fesi edilmesi kararı alındı. Futbolcunun maçta şike yaptığı iddia ediliyor. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine Erzurumspor açıklama yaptı.

07 Şubat 2021 Pazar 22:10
Jaw Ackah kimdir, ne yaptı? Jaw Ackah kadro dışı mı bırakıldı?
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Jaw Ackah ile alakalı ortaya çıkan haberlerin ardından çoğu kullanıcı bu konu ile alakalı araştırmalar yapmaya koyuldu. Jaw Ackah kimdir? Hangi yılda doğmuştur ve aslen nerelidir? Geçmişte oynadığı takımlar hangileridir? 

Jaw Ackah kimdir? Aslen nerelidir ve yaşı kaçtır? 

Doğum tarihi 12 Ekim 1988 olan futbolcu Ganalı’dır. Süperlig ekiplerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da yer almaktadır. 

 

Jaw Ackah’ın oynadığı takımlar

2019-2020’de Boavista FC

2020 yılında Kayserispor

2021 yılında ise BB Erzurumspor’da kiralık olarak yer almaktadır. 

 

Sözleşmesi için fesih işlemleri gerçekleştirecek

7 Şubat tarihinde gerçekleşen Erzurumspor-Kayserispor maçı sonrasında Erzurumspor’un taraftarı ‘maçta şike var’ hashtagi ile sosyal medyaları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini açıkça belli ettiler. 

Bugün, Jaw Ackah’ın maç esnasında kendisini bilerek maçtan attırması ile gözle görülür bir şekilde şike yaptığını ve oyunun kaderini değiştirdiğini öne sürdüler. 

Taraftarların sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden #MaçtaŞikeVar hashtagi ile paylaştığı tweetlerden sonra Twitter’da bu konu trend topic oldu. 

Yapılan paylaşımlarla tepkilerini belli eden taraftarların bu hareketlerinin üzerine Erzurumspor yönetimi yaptığı açıklamada Jaw Ackah’ı kadro dışı bıraktığı haberini verdi.



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
JawackahErzurumspor
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