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James Rodriguez Premier Lig'de! Everton ile sözleşme imzaladı!

İngiliz ekibi Everton, Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu James Rodriguez'i kadrosuna kattı. Real Madrid'de beklenilen performansı sergileyemeyen oyuncu ile anlaşan Everton, oyuncu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

08 Eylül 2020 Salı 17:54
James Rodriguez Premier Lig'de! Everton ile sözleşme imzaladı!
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Real Madrid’de bir türlü istenileni veremeyen James Rodriguez Everton’a transfer oldu. İngiliz ekibinin bir süredir ilgilendiği Kolombiyalı oyuncu ile 1+3 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.


29 yaşında olan James Rodriguez, Real Madrid’e transfer olduktan sonra forma rekabetinde geriye düştü. Bu nedenle Bayen Münih’e kiralık olarak giden oyuncu, tekrar döndüğünde ise yine beklediği süreyi bulamadı. Everton tarafından oldukça istenilen James, İngiliz ekibinde gelen teklifi kabul etti.

İngiliz ekibi Everton’ın bu transfer için Real Madrid’e 22 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid’den önce Monaco’da forma giyen başarılı orta saha, Porto, Bayen Münih gibi büyük takımlarda da boy gösterdi. Kolombiya milli takımında da süre alan ünlü futbolcu 76 maçta giydiği milli forma ile 22 gol atmayı başardı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:54
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Anahtar Kelimeler:
James RodriguezReal MadridEverton
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