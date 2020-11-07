İttifak Holding Konyaspor'da Covid-19 şoku!

Fenerbahçe maçı öncesinde rutin Covid-19 testi yaptıran İttifak Holding Konyaspor’da 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Konyaspor’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda rutin testler sonucunda 1 oyuncunun pozitif olduğu belirtilirken oyuncunun karantina ve sağlık sürecinin başladığı belirtildi.

‘Her hafta rutin olarak yapılan teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavilerine başlanmıştır.’ Denildi.