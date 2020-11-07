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İttifak Holding Konyaspor'da Covid-19 şoku!

Fenerbahçe ile oynanacak lig maçı öncesinde rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Konyaspor'da şok devam ediyor. Oyuncunun karantina ve tedavi sürecine başlandığını açıklayan yetkililer açıklamaları resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:06
İttifak Holding Konyaspor'da Covid-19 şoku!
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Fenerbahçe maçı öncesinde rutin Covid-19 testi yaptıran İttifak Holding Konyaspor’da 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Konyaspor’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda rutin testler sonucunda 1 oyuncunun pozitif olduğu belirtilirken oyuncunun karantina ve sağlık sürecinin başladığı belirtildi.

‘Her hafta rutin olarak yapılan teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavilerine başlanmıştır.’ Denildi.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporCovid-19 TestiPozitif Vaka
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