İttifak Holding Konyaspor'da Covid-19 şoku!

Fenerbahçe maçı öncesinde rutin Covid-19 testi yaptıran İttifak Holding Konyaspor’da 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Konyaspor’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda rutin testler sonucunda 1 oyuncunun pozitif olduğu belirtilirken oyuncunun karantina ve sağlık sürecinin başladığı belirtildi.
‘Her hafta rutin olarak yapılan teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavilerine başlanmıştır.’ Denildi.
Son Güncelleme: 07.11.2020 19:06