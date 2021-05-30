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İtalyanlar duyurdu! Arjantinli orta saha Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Süper Lig’i 3. sırada bitiren ve şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe’de yeni sezon için hazırlıklar başladı. Transferde birçok isimle görüşen Fenerbahçe için bir iddia da İtalyan basınından geldi. İddiaya göre Karagümrük forması giyen Arjantinli orta saha Lucas Biglia, Fenerbahçe’ye çok yakın. İşte detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 00:41
İtalyanlar duyurdu! Arjantinli orta saha Fenerbahçe’ye transfer oluyor
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Süper Lig’de 7 yıldır şampiyon olamayan ve bu sezonu da 3. bitiren Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları başladı. Şampiyonluk hasreti son vermek isteyen sarı lacivertli ekip, birçok isimle görüşme halinde. Hem Türkiye’den hem de yurtdışından oyuncularla görüşen Fenerbahçe, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Birçok mevkiye transfer yapacak olan Fenerbahçe için birçok iddia da ortaya atılıyor. Bu iddialardan bir tanesi de İtalyan basınında gelen Lucas Biglia iddiası. İddiaya göre Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia, Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın.

Kariyerinde Anderlecht, Lazio ve Milan gibi önemli takımlar bulunan Biglia, geçen sezonun başında bir başka İstanbul takımı olan Fatih Karagümrük’e transfer olmuştu. Karagümrük’te iyi bir sezon geçiren Arjantinli oyuncu, dikkatlerini üzerine çeken isimlerden olmuştu.

Lucas Biglia ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Trabzonspor’un da ilgilendiği iddia edilse de, Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu bildirildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:41
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLucas BigliaFatih Karagümrük
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