İtalyan spor medyasından Galatasaray iddiası! Galatasaray İtalya çıkarmasına başlıyor!

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına başlarken İtalyan medyasından önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan spor medyasında yer alan bilgilere göre Galatasaray sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona eren Buffon ile anlaşmak için görüşmelere başladı denildi.

Galatasaray’dan yalanlama gelmedi

İtalya’nın efsane kalecisi haline gelen 43 yaşındaki Gianluigi Buffon’u satın almak için Galatasaray’ın devreye girdiği açıklandı.

Ortaya atılan iddialar sonrasında Galatasaray resmi açıklama yapmazken Buffon, Juventus ve Galatasaray arasında ki iddiaların güçlendiği İtalyan basınında yer almaya devam ediyor. Galatasaray ile birlikte Monaco’nun da Buffon’a teklif götürdüğü açıklanırken Monaco iddiaları yalanladı. Galatasaray ise konu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı.

Yedek kalmak istemiyor

Paris’te ki deneyiminin kendisini geliştirdiğini açıklayan yıldız kaleci Buffon hangi takıma giderse gitsin yedek kalmak istemediğini belirtti. Galatasaray’a sıcak baktığı bilinen Buffon’un takımın ilk kalecisi olması durumunda transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.