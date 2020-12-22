İtalyan kulüpleri Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın peşinde!

Bu sezon gösterdiği performans ile pek çok Avrupalı devin dikkatini çeken Taylan Antalyalı için İtalyan ekipleri ilk teması kurdu. İtalya’dan çok sayıda teklif alınan Taylan için Sassuolo, Bologna ve Cagliari Galatasaraylı yetkililerin kapısını çaldı.

Devre arasında maaşına zam yapılacak

Sezon başlamadan önce %15’lik indirimi kabul ederek yıllık garanti ücreti 200 bin Euro olan Taylan Antalyalı gösterdiği performans sonrasında ilk 11’in değişilmez ismi oldu. Galatasaraylı yetkililer ile performansı ile göz dolduran 25 yaşında ki oyuncuya zam yapmaya karar verdi.

İtalyanların radarında

3 İtalyan kulüp ilgilendiğini açıkladı

Galatasaraylı Stoper Marcao’yu izleyen İtalyan Scout ekipleri bu süre zarfında Taylan’ın da performansından memnun kaldı. Taylan’ılistesine ekleyen İtalyanlar ise temaslara başladı.

Mert Müldür ve Kaan Ayhan’ın kadrosunda olduğu Sassuolo’nun en büyük talip olduğu belirtilirken aynı zamanda Bologna ve Cagliarı Scoutlarının da Taylan’ı çok beğendikleri ve temasa geçtikleri açıklandı.

Marcao yerine Taylan

İtalyan kulüpleri sezon başından beri Marcao’yu izlerken ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Taylan içinde teklif yapabilirler açıklaması yapıldı. Orta sahada yaşanan eksiklikler nedeni ile Taylan’ı kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray ise maaş düzenlemesi ile oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.