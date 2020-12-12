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İtalyan devi Roma, stoper Juan Jesus için Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi!

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin stoper konusunda ki ilk hedefi olmasına rağmen alınmayan Juan Jesus tekrar radara alındı. Emre Belezoğlu'nun Roma kulübü yöneticileri ile yaptığı görüşme sonucunda olumlu cevap verilirken taraftarlar transferin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:06
İtalyan devi Roma, stoper Juan Jesus için Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi!
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Özellikle Beşiktaş maçında gösterdiği performans ile gözden düşen Lemos yerine stoper transferi için Roma’da forma giyen Juan Jesus ısrarı devam ederken Roma kulübü yetkilileri ile sağlanan görüşmeler sonucunda olumlu yanıt alındı.

Emre Belezoğlu’nun girişimleri sonrasında Tisserand’ın yanına tecrübeli ve başarılı bir stoper alınmasının istenmesi üzerine Juan Jesus gündemde yer almaya devam ediyor.

Roma Jesus’u bırakmaya hazır

Jesus’un menajeri ile sağlanan görüşmeler sonrasında İtalyan kulübünün olumlu yanıt verdiği açıklandı. 2020 – 2021 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren 29 yaşında ki Juan Jesus yüksek maliyet ve performansı nedeni ile takımda istenmeyen oyuncu haline geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda Roma’nın Jesus’u bedelsiz bırakabileceği açıklandı.

Son kararı teknik heyet verecek

Yapılan görüşmeler sonrasında Roma yönetiminin konuyu teknik heyete açacağı belirtildi. Teknik heyetin önem vermesi durumunda Juan Jesus’un Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşecek.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRomaStoperJuan Jesus
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