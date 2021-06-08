İtalyan Basını: Fenerbahçe, Ranocchia’nın peşinde

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları, teknik direktörün belli olmamasının ve başkanlık seçimlerinin gölgesinde sürüyor. Geçtiğimiz sezon savunma yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kritik puanları yaşayan dolayısıyla da şampiyonluğu kaybeden sarı lacivertliler, bu sezon savunmanın tecrübeli ve kaliteli isimlerden oluşmasını istiyor.

İtalya’nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Fenerbahçe’nin’le şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki deneyimli stoperile ilgilendiğini iddia etti. Inter’in Ranocchia ile yeni kontrat imzalamak istediği belirtilirken, oyuncu ile Fenerbahçe’nin ve bazı İspanya Ligi ekiplerinin ilgilendiği iddia ediliyor. Deneyimli savunmacı Inter ile bu sezon sadece 8 maçta forma giymesine rağmen takıma önemli katkı vermişti.

Fenerbahçe savunma hattındaki isimlerden Serdar Aziz, Lemos ve Zanka ile yollarını ayırmak istiyor. Szalai konusunda ise tatmin edici bir teklif bekleniyor.