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İtalyan Basını: Fenerbahçe, Ranocchia’nın peşinde

İtalyan spor basını, Fenerbahçe’nin Serie A şampiyonu Inter ile sözleşmesi biten tecrübeli savunma oyuncusu Andrea Ranocchia’nın peşine düştüğünü ortaya attı.

08 Haziran 2021 Salı 12:40
İtalyan Basını: Fenerbahçe, Ranocchia’nın peşinde
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları, teknik direktörün belli olmamasının ve başkanlık seçimlerinin gölgesinde sürüyor. Geçtiğimiz sezon savunma yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kritik puanları yaşayan dolayısıyla da şampiyonluğu kaybeden sarı lacivertliler, bu sezon savunmanın tecrübeli ve kaliteli isimlerden oluşmasını istiyor.

İtalya’nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Fenerbahçe’nin Inter’le şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki deneyimli stoper Andrea Ranocchia ile ilgilendiğini iddia etti. Inter’in Ranocchia ile yeni kontrat imzalamak istediği belirtilirken, oyuncu ile Fenerbahçe’nin ve bazı İspanya Ligi ekiplerinin ilgilendiği iddia ediliyor. Deneyimli savunmacı Inter ile bu sezon sadece 8 maçta forma giymesine rağmen takıma önemli katkı vermişti.

Fenerbahçe savunma hattındaki isimlerden Serdar Aziz, Lemos ve Zanka ile yollarını ayırmak istiyor. Szalai konusunda ise tatmin edici bir teklif bekleniyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:40
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAndrea RanocchiaİnterSzalai
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