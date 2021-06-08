İtalyan Basını: Fenerbahçe, Ranocchia’nın peşinde

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları, teknik direktörün belli olmamasının ve başkanlık seçimlerinin gölgesinde sürüyor. Geçtiğimiz sezon savunma yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kritik puanları yaşayan dolayısıyla da şampiyonluğu kaybeden sarı lacivertliler, bu sezon savunmanın tecrübeli ve kaliteli isimlerden oluşmasını istiyor.
Fenerbahçe savunma hattındaki isimlerden Serdar Aziz, Lemos ve Zanka ile yollarını ayırmak istiyor. Szalai konusunda ise tatmin edici bir teklif bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.06.2021 12:40