İtalya Kupası final heyecanı Trt Spor’da

Bu sezon şampiyonluktan oldukça uzakta kalan Juventus, bu sezonu en azından kupa ile kapatmak istiyor. Siyah beyazlıların İtalya Kupası finalindeki rakibi ise güçlü Atalanta. Mavi siyahlı takım da teknik direktör Gian Piero Gasperini önderliğinde başarılı geçen sezonu kupa ile noktamalayı amaçlıyor.

Juventus İtalya Kupası’nda finale çıkana kadar Genoa, SPAL ve Serie A şampiyonu Inter’i elerken, Atalanta ise Cagliari, Lazio ve Napoli gibi güçlü takımları saf dışı bıraktı.

Golcüler Ön Planda

İki takım arasında Serie A’da oynanan maçlarda Atalanta, Juventus deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, kendi evi olan Gewiss Stadı’ndaki maçta güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takımın da golcüleri sezon boyunca ön plana çıktı. Juventus’ta Cristiano Ronaldo ligde attığı 29 gol ile takımının en golcüsü durumunda iken, Atalanta’da ise Luis Muriel 22 gol ile gol yükünü sırtlayan oyunculardan bir tanesi.

Final maçı Citta del Tricolore Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat TSİ 22.00’da TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.