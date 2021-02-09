İtaluya kupası Juventus İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bir kez daha sahada karşı karşıya gelecek olan Juventus İnter maçı saat kaçta hangi kanalda olacağı futbol severler tarafından oldukça merak ediliyor. İlk yarıyı 2-1 farkla yenen Juventus final ile tekrardan İnter ile tekrar bir araya gelecek. Yarı final maçında oldukça heyecanlı geçen oyunda güçlü takım Juventus, karşı takımı 2-1 mağlup ederek öne geçti. İnter final maçına iyi hazırlanması sonucu 22.44'te oynanacak maç oldukça heyecanlı geçeceğine benziyor. TRT SPOR ekranlarında yer alacak maçın hangi saatte olduğu merak ediliyor.

Juventus Inter'i konuk ederek 9 Şubat 2021 Salı akşamı saat 22.45'te mücadele edecek. TRT SPOR ekranlarında yer alacak heyecanlı maça dakikalar kaldı.