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İtaluya kupası Juventus İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yarı final maçında karşı karşıya gelecek olan Juventus Inter İtalya kupasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Juventus yarı finalde İnter'i misafir edecek. Juventus Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

09 Şubat 2021 Salı 22:24
İtaluya kupası Juventus İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
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Bir kez daha sahada karşı karşıya gelecek olan Juventus İnter maçı saat kaçta hangi kanalda olacağı futbol severler tarafından oldukça merak ediliyor. İlk yarıyı 2-1 farkla yenen Juventus  final ile  tekrardan İnter ile tekrar bir araya gelecek.  Yarı final maçında  oldukça heyecanlı geçen oyunda  güçlü takım Juventus, karşı takımı 2-1 mağlup ederek öne geçti. İnter final maçına iyi hazırlanması sonucu 22.44'te oynanacak maç oldukça heyecanlı geçeceğine benziyor. TRT SPOR ekranlarında yer alacak maçın hangi saatte olduğu merak ediliyor. 

Juventus Inter'i konuk ederek 9 Şubat 2021 Salı akşamı saat 22.45'te mücadele edecek. TRT SPOR ekranlarında yer alacak heyecanlı maça dakikalar kaldı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
JuventusİnterItalya KupasıFutbolTRT Spor
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