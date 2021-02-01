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İstanbulspor, Altay deplasmanında da kazandı: 1-3

TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İzmir’de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi İstanbulspor 3-1 kazandı. Galibiyet serisini sürdüren İstanbulspor, puanını 40’a yükseltti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:27
İstanbulspor, Altay deplasmanında da kazandı: 1-3
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TFF 1. Lig’de 19. hafta mücadeleleri bugün oynanan Altay-İstanbulspor mücadelesiyle sona erdi. Bonova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan İstanbulspor, puanını 40 yaptı ve zirveyle puan farkını 1’e indirdi. 6 maçtır kazanan İstanbulspor’un gollerini; Rroca, Ethemi ve Onur Ergün kaydetti. Liderlik koltuğuna oturmak isteyen İstanbulspor sıradaki maçında Ümraniyespor’u konuk edecek. Bu karşılaşma 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Maçtan puansız ayrılan ev sahibi Altay’ın tek golü ise Zeki Yıldırım’dan geldi. 32 puanda kalan Altay, haftayı 6. sırada kapattı. 3 maçtır puan alamayan Altay, sıradaki maçını 6 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda oynayacak.



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigİstanbulsporAltayFutbol
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