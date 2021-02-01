İstanbulspor, Altay deplasmanında da kazandı: 1-3

TFF 1. Lig’de 19. hafta mücadeleleri bugün oynananmücadelesiyle sona erdi. Bonova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan İstanbulspor, puanını 40 yaptı ve zirveyle puan farkını 1’e indirdi. 6 maçtır kazanan İstanbulspor’un gollerini; Rroca, Ethemi ve Onur Ergün kaydetti. Liderlik koltuğuna oturmak isteyen İstanbulspor sıradaki maçında Ümraniyespor’u konuk edecek. Bu karşılaşma 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Maçtan puansız ayrılan ev sahibi Altay’ın tek golü ise Zeki Yıldırım’dan geldi. 32 puanda kalan Altay, haftayı 6. sırada kapattı. 3 maçtır puan alamayan Altay, sıradaki maçını 6 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda oynayacak.