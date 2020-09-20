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İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar belli oldu!

İstanbul’da düzenlenecek olan Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar belli oldu! Bu yollarda belirlenen saatler arasında trafik araçlara kapalı olacak…

20 Eylül 2020 Pazar 12:13
İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar belli oldu!
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İstanbul Valili tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. İstanbul’da düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle saat 02.00 ile 13.00 saatleri arasında ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Aynı zamanda bu yollara altenatif güzergahlar da açıklandı. Maraton süresince araç trafiğine kapalı olacak olan yollar aşağıdaki gibi açıklandı.


Samatya güney yol, Sahil Kennedy Caddesi güney yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı yolları 02.00 ile 13.00 arası trafiğe kapalı olacak.

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağına kadar, Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden, Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek), Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü, Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden, Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine, Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar ve Edinekapı'dan Ayvansaray’a dönüşler 05.00 ile 13.00 saatleri arası trafiğe kapatılacak.



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:13
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IstanbulMaraton
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