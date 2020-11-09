İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Son Dakika
Güvenli liman altında çok sert...
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika
Son dakika.. Benzin ve motorine...
Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım sihirli bir şekilde yok oluyor
Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım...
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı
Son Dakika
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal...

İstanbul Park giriş bilet ücretleri ne kadar? 2020 Formula 1 Türkiye pisti giriş ve bilet ücretleri

9 sene sonra yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışta biletlerin ne kadara satılacağı merak ediliyor...

09 Kasım 2020 Pazartesi 22:18
İstanbul Park giriş bilet ücretleri ne kadar? 2020 Formula 1 Türkiye pisti giriş ve bilet ücretleri
Takip Et:

9 sene sonra İstanbul’da yapılacağı ifade edilen Formula 1 ile ilgili araştırmalar başladı. Yarışa günler kala meraklıları giriş biletlerinin ne kadara satılacağını merak etmeye başladılar.

İstanbul Park Giriş Ücreti Ne Kadar?


İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 biletlerinin günlük 30 TL üzerinden satılacağı ifade edildi. 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan yarış 3 gün sürecek ve kombine biletler ise 90 TL olacak.

İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak tarafından ifade edilene göre, 30 TL’den başlayan bilet fiyatları kademeli olarak artış gösterecek. Kategorilere göre fiyatlar oldukça yüksek seviyelere kadar çıkabilecek. Pistin tribün kapasitesinin 220.000 olduğunu ifade eden Vural Ak, pandemi döneminde alınabilecek tüm önlemlerin alınacağını ve kapasitenin yarısı kadarının kullanım dışında olacağını aktardı. Seyirciler arasında birer koltuğun boş kalacağını ve en çok 100.000 bilet satışı yapılacağı bildirdi.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
F1Formula 1İstanbul Park
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
Altay Bayındır Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım kadrosuna alındı
Altay Bayındır Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım kadrosuna alındı
A Milli Takım aday kadrosundan 2 oyuncu çıkarıldı!
A Milli Takım aday kadrosundan 2 oyuncu çıkarıldı!
Rıza Çalımbay hakemlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü!
Rıza Çalımbay hakemlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü!
Premier Lig'in en önemli maçında devler berabere kaldı!
Premier Lig'in en önemli maçında devler berabere kaldı!

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.