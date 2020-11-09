İstanbul Park giriş bilet ücretleri ne kadar? 2020 Formula 1 Türkiye pisti giriş ve bilet ücretleri

9 sene sonra İstanbul’da yapılacağı ifade edilen Formula 1 ile ilgili araştırmalar başladı. Yarışa günler kala meraklıları giriş biletlerinin ne kadara satılacağını merak etmeye başladılar.
İstanbul Park Giriş Ücreti Ne Kadar?
İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak tarafından ifade edilene göre, 30 TL’den başlayan bilet fiyatları kademeli olarak artış gösterecek. Kategorilere göre fiyatlar oldukça yüksek seviyelere kadar çıkabilecek. Pistin tribün kapasitesinin 220.000 olduğunu ifade eden Vural Ak, pandemi döneminde alınabilecek tüm önlemlerin alınacağını ve kapasitenin yarısı kadarının kullanım dışında olacağını aktardı. Seyirciler arasında birer koltuğun boş kalacağını ve en çok 100.000 bilet satışı yapılacağı bildirdi.