İstanbul Park 8. viraj nedir?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan bugün yapılan birinci sıralama yarışıyla başladı. Yarış öncesi İstanbul Park’ta daha önce yarışan pilotlar 8. Viraj hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Park 8. Viraj olayı nedir?

8. viraj F1’in en uzun virajlarından biri olarak biliniyor. Viraj 600 metreyi bulurken virajı dönmek neredeyse 8 saniye sürüyor.

Renault takımıyla yapılan röportajlarda sürücüler bu virajda ortalama 4.3g gibi bir kuvvetle karşı karşıya kalıyor. Virajda aracın yüksekliğini ayarlamak çok zor olarak lanse ediliyor. Özellikle aracın deposunun dolu olması halinde virajdaki tümseklerden kurtulmak çok zor oluyor.

Daha önce yapılan yarışlarda birçok pilotun bu virajda yol dışını çıktığı biliniyor. Araçları bu virajda en çok zorlayan olay ise virajdaki tümsekler olarak söyleniyor. Bu nedenle pilotların bu virajda çok fazla risk almadığı görülüyor.