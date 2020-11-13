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İstanbul Park 8. viraj nedir?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan başladı. İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışlarda 8. virajın önemine vurgu yapıldı. Yarış severler İstanbul Park 8. viraj nedir sorusunu araştırıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 15:28
İstanbul Park 8. viraj nedir?
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan bugün yapılan birinci sıralama yarışıyla başladı. Yarış öncesi İstanbul Park’ta daha önce yarışan pilotlar 8. Viraj hakkında değerlendirmelerde bulundu.


8. viraj F1’in en uzun virajlarından biri olarak biliniyor. Viraj 600 metreyi bulurken virajı dönmek neredeyse 8 saniye sürüyor.

İstanbul Park 8. Viraj olayı nedir?

Renault takımıyla yapılan röportajlarda sürücüler bu virajda ortalama 4.3g gibi bir kuvvetle karşı karşıya kalıyor. Virajda aracın yüksekliğini ayarlamak çok zor olarak lanse ediliyor. Özellikle aracın deposunun dolu olması halinde virajdaki tümseklerden kurtulmak çok zor oluyor.

Daha önce yapılan yarışlarda birçok pilotun bu virajda yol dışını çıktığı biliniyor. Araçları bu virajda en çok zorlayan olay ise virajdaki tümsekler olarak söyleniyor. Bu nedenle pilotların bu virajda çok fazla risk almadığı görülüyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Istanbul
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