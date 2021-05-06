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İspanyol Casademont Zaragoza yarı finale yükseldi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanyol Casademont Zaragoza, Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 86-78 mağlup etti. Bu sonucun ardından Casademont Zaragoza yarı finale yükseldi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
İspanyol Casademont Zaragoza yarı finale yükseldi
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oluyor. Son olarak Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen İspanyol takımı Casademont Zaragoza ile Rus ekibi Nizhny Novgorod karşı karşıya geldi. Büyük bir rekabete sahne olan karşılaşmayı İspanyol takımı Casademont Zaragoza, Rus rakibi Nizhny Novgorod'u 86-78 mağlup ederek kazanmayı başardı. Bu skorun ardından İspanyol takımı Casademont Zaragoza, yarı finale yükselmeyi başaran ekip oldu.

Karşılaşma Rusya’da Nagony salonunda oynandı. Mücadelenin hakemleri arasında Eddie Viator, Yohan Rosso, Wojciech Liszka vardı. Zaragoza’nın yarı finaldeki rakibi 7 Mayıs Cuma günü oynanacak olan Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçını kazanan takım olacak. Pınar Karşıyaka'ya başarılar dileriz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
ZaragozaPınar Karşıyaka
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