İspanyol basınında bomba transfer iddiası:

İspanyol basınında yer alan bomba haberde Barça teknik direktörü Koeman’ın Salah’ı çok istediğine ve Salah’ın da Barça forması giymek istediğine yer verildi. Ayrıca Barça yetkililerinin Liverpool yetkilileriyle görüşmelere başladığı da yazıldı.

Salah ayrılmak istiyor

İspanyol basınında çıkan haberlerin yanı sıra Salah’ın da Liverpool’dan ayrılmak istediği ve yönetime ayrılmak istediğini belirtiği söyleniyor. Liverpool yönetimi istenen bedelin ödenmesi halinde oyuncunun gitmesine engel olmayacak.

Barcelona’nın Salah transferi için Liverpool’a 2 oyuncu artı bir miktar para teklif etmesi bekleniyor.

İlk imza Wıjnaldum

Basında yer alan haberde iki kulübün Wijnaldum için görüştükleri ve bu transferin tamamlanmasının ardından Salah transferi için de görüşeceklerine yazıldı.