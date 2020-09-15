İspanyol basınında bomba transfer iddiası:

İspanyol basınında yer alan bomba haberde Barça teknik direktörü Koeman’ın Salah’ı çok istediğine ve Salah’ın da Barça forması giymek istediğine yer verildi. Ayrıca Barça yetkililerinin Liverpool yetkilileriyle görüşmelere başladığı da yazıldı.
Salah ayrılmak istiyor
Barcelona’nın Salah transferi için Liverpool’a 2 oyuncu artı bir miktar para teklif etmesi bekleniyor.
İlk imza Wıjnaldum
Basında yer alan haberde iki kulübün Wijnaldum için görüştükleri ve bu transferin tamamlanmasının ardından Salah transferi için de görüşeceklerine yazıldı.
Son Güncelleme: 15.09.2020 15:39