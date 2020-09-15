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İspanyol basınında bomba transfer iddiası: "Salah Barcelona'ya geliyor"

İspanyol basınında bomba bir iddiaya yer verildi. İddiaya göre Barcelona Liverpool forması giyen Mohamed Salah ile ilgileniyor. Haberde Salah’ın Liverpool’dan ayrılmak istediğine yer verilirken, oyuncunun Barça forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

15 Eylül 2020 Salı 15:39
İspanyol basınında bomba transfer iddiası:
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İspanyol basınında yer alan bomba haberde Barça teknik direktörü Koeman’ın Salah’ı çok istediğine ve Salah’ın da Barça forması giymek istediğine yer verildi. Ayrıca Barça yetkililerinin Liverpool yetkilileriyle görüşmelere başladığı da yazıldı.

Salah ayrılmak istiyor


İspanyol basınında çıkan haberlerin yanı sıra Salah’ın da Liverpool’dan ayrılmak istediği ve yönetime ayrılmak istediğini belirtiği söyleniyor. Liverpool yönetimi istenen bedelin ödenmesi halinde oyuncunun gitmesine engel olmayacak.

Barcelona’nın Salah transferi için Liverpool’a 2 oyuncu artı bir miktar para teklif etmesi bekleniyor.

İlk imza Wıjnaldum

Basında yer alan haberde iki kulübün Wijnaldum için görüştükleri ve bu transferin tamamlanmasının ardından Salah transferi için de görüşeceklerine yazıldı.



Son Güncelleme: 15.09.2020 15:39
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Anahtar Kelimeler:
BarçaSalahLiverpool
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